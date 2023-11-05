Düğün magandalarına yıldırım çarptı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yapılan düğün sırasında havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Düğün sırasında 10 yaşından küçük çocuklara içki içiren kişi tespit edildi ve 120 bin lira para cezası kesildi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile düğün kamerası incelemeye alındı.

ATEŞ EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

JASAT ekibi, düğünde 23 kişinin havaya rastgele tabancalar ve tüfeklerle ateş ettiğini belirledi.

Düğünde magandaların tabanca ve tüfeklerle ateş açarken, çocukların ve kadınların yaşadığı korku da görüntülere yansıdı.

Evlerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 12 av tüfeği, 1900 mermi ele geçirildi. 23 kişi hakkında ise adli işlemler yapıldı.