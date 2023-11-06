Denizli’den kurutulmuş cennet hurması ihracatı artışta

Türkiye'nin cennet hurması yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat sonrası kurutulan hurma, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere yurt dışından talep görüyor.

Honaz'da 13 bin dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında hasat dönemi başladı. İşçilerle tarlaya giren çiftçiler, ürünlerini özenle topluyor. Yaş meyve, yurt içi ve ihracat için soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Kurutulmak üzere eve getiren hurmalar ise burada işlemden geçiriliyor. Soyulup, özel aparata ya da tel askıya alınan hurma, burada bir süre güneşte kurumaya bırakılıyor.

Bu yıl 1160 çiftçi, hava şartlarından dolayı geçen yıla göre verimi yüzde 40 civarında düşen hurmadan 6 bin ton rekolte bekliyor.

Cennet hurması tarlada kilogramı 15-20 liraya, kurusu ise 150 ila 200 liraya satılıyor.

Honaz ilçesinden Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine ortalama 2 bin 500 ton yaş hurma ihracatı gerçekleştiriliyor.

ÜRETİCİLER ALMANYA'DAN BU SENE 60 TON SİPARİŞ ALDI

Kurutulan hurmaya yurt dışından özellikle Almanya'daki otel ve zincir marketlerden talep geliyor. Geçen yıl 25 ton kurutulmuş hurmayı bu ülkeye gönderen üreticiler, bu sene 60 ton sipariş aldı.

İngiltere'ye de cennet hurması kurusu gönderen üreticiler, gelen talepten memnun.

Özellikle Avrupa pazarında genişlemeyi hedefleyen Denizlili üreticiler, cennet hurması kurusu ihracatını artırmayı istiyor.

"TAM BİR VİTAMİN DEPOSU"

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, cennet hurmasının hava şartları nedeniyle rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi.

Hurmanın bölgenin ana üretim kaynağı haline geldiğini anlatan Yelek, katma değerli üründe kalitenin her geçen yıl arttığına işaret etti.

Bu yıl soğuk hava nedeniyle ürünlerinin bir kısmında zarar oluştuğunu belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Buna rağmen fiyatta bir sıkıntı yaşanmadı. Şu anda yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tam bir vitamin deposu. Hurmanın kurusu da oldukça ilgi görüyor. Kurusunu genelde Almanya ve İngiltere olmak üzere gönderiyoruz. Yaşını da çoğunlukla iç piyasada değerlendiriyoruz."

Üreticilerden Tuğrul Sarpkaya da yaklaşık 10 yıldır hurma üretimi yaptığını dile getirdi.

Son yıllarda hurmayı kurutmaya başladıklarını kaydeden Sarpkaya, "Günlük 20-30 kasa hurma soyuyoruz." dedi.