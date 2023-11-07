’Domuza çarptığımı sandım’ dedi, mahkemede ifade değiştirdi

Edinilen bilgiye göre; 15 Ekim 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih A. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil, biri kadın iki gence çarparak sürükledi. İki genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, İklim Göksu Dönmez (17) ve Emre Çakıl'ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından iki arkadaşın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken, 2,50 promil alkollü çıkan araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması görüldü. Davanın ilk duruşmasına iki tarafın avukatları, sanık Fatih A. ve aile yakınları katıldı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada sanık, ilk ifadesinde "Domuza çarptığımı sandım" diyerek yaptığı savunmasını değiştirdi.

Olay günü yaşanan kazanın ardından geçen 1 saatlik sürede 2,50 promil çıktığını ve olay esnasında ise 2,70 promil alkollü olduğu tahmin edildiği göz önünde bulunduruldu. Çarptığı gençleri fark etmediğini, neye çarptığını hatırlamadığını ve korkudan duramadığını söyleyen Fatih A., evinin önüne gittiğince dakikalarca ağladığını anlattı. İstemeden olduğunu ve ailesinden de özür dilediğini sözlerine ekleyen Fatih A. beraatini talep etti.

Aile yakınları ise sanığın olay esnasında fren yapmadığı ve kasten öldürdüğünü dile getirerek, sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Fatih A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay günü için bilirkişi raporu ve Adlı Tıp raporu talep edilmesi ve dosyaya yeni gelecek belgelerin eklenmesi için duruşmayı erteleme kararını aldı.