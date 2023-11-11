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Haberler Denizli Denizli'de aracıyla polisten kaçan sürücü lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Denizli'de aracıyla polisten kaçan sürücü lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisi görünce gaza basan sürücü lastiğine ateş edilerek durduruldu. Suriye uyruklu sürücünün çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ve daha önce de sınır dışı edildiği öğrenildi.

AA
Denizli’de aracıyla polisten kaçan sürücü lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıpayam ilçe girişindeki uygulama noktasında 34 MJ 1720 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracın peşine düştü. Hafif ticari aracı Serinhisar ilçe çıkışında lastiklerine silahla ateş ederek durduran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Sürücünün üzerinde yapılan aramalarda bir miktar dolar bulundu. Hakkında çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ve daha önce de sınır dışı edildiği öğrenilen zanlının işlemleri sürüyor.

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