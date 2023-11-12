Cani kocaya cezada indirim:16 yıla düştü

Denizli'de 2 çocuğunun annesini başkasıyla gönül ilişkisi yaşadığını iddia ederek boynundan bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldüren katil koca, iki defa indirim ile 16 yıl 8 ay ceza aldı. Merkezefendi ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde yaşanan olayda, Sinan Uygun (41), tartıştığı eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) boynundan bıçakladıktan sonra eşarpla boğarak öldürdü. İfadesinde de karısını kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Sinan Uygun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, suçu 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle indirim yapılarak 20 yıla düşürüldü. Ardından 'iyi hali' nedeniyle takdir indirimi de yapılarak cezası 16 yıl 8 ay olarak belirlendi.