  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Sokak ortasında kıskançlık cinneti

Sokak ortasında kıskançlık cinneti

Denizli’de eşi Özlem Ülker ile ayrı yaşayan Emin Ülker, dehşet saçtı. Eşi ve onun erkek arkadaşı Yusuf Cavlak’ı takip eden Emin Ülker, uzun namlulu silahla ikiliye ateş etti. Özlem Ülker ve Yusuf Cavlak’ın yaşamını yitirdiği olayın ardından gözü dönmüş koca, aynı silahla kendi başına ateş ederek hayatına son verdi.

HABER MERKEZİ
Sokak ortasında kıskançlık cinneti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ayrı yaşadığı eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı karısı Özlem Ülker ve erkek arkadaşı Yusuf Cavlak'ı takip eden Emin Ülker, yanında getirdiği uzun namlulu silahla çiftin üzerine ikişer el ateş etti. Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan Özlem Ülker ve sevgilisi Yusuf Cavlak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla kendi başına ateş ederek hayatına son verdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Yusuf Cavlak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA