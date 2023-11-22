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Haberler Denizli Arkadaşı, katili oldu

Arkadaşı, katili oldu

Denizli'de yüzme antrenörü Emre Uçur, birlikte eğlendiği kick boks sporcusu arkadaşı Fuat Yıldırım'ı bıçaklayarak yaraladı. Yıldırım bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP
Arkadaşı, katili oldu

Denizli'de yüzme antrenörü olan Emre Uçur, arkadaşı Fuat Yıldırım'ı bıçakladı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

TARTIŞMALARI BÜYÜDÜ

Yüzme antrenörü ve eski yüzme hakemi olan Emre Uçur (26), arkadaşı kick boks sporcusu Fuat Yıldırım (26) ile birlikte önceki gece alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. İddialara göre öfkelenen Emre Uçur, yanında getirdiği ileri sürülen bıçakla Yıldırım'ı göğsünden ve koltuk altından yaraladı. Yıldırım'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yıldırım, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Fuat Yıldırım, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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