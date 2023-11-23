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Haberler Denizli Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı

Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı

Denizli'de bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen gence ambulans çarptı. Meydana gelen kazanın ardından ambulans şoförü gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA
Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan ambulans, yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpma etkisiyle yaklaşık 30-40 metre uçan bisiklet sürücüsü acılar içinde bağırmaya başladı. Olayın şokunu atlatamayan ambulans şoförü ise şoka girdi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine takviye için ekipler istendi. Gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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