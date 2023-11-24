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Haberler Denizli Taylandlı turistler ölümden döndü: 30 yaralı

Taylandlı turistler ölümden döndü: 30 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle karşısına çıkan otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP
Taylandlı turistler ölümden döndü: 30 yaralı

Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 30 kişi yaralandı. Denizli'den Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan İ.T. yönetimindeki 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, kavşakta karşısına çıkan Ş.Ş.U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yol kenarında bulunan büyük yön levhasına çarparak durabildi.

Şiddetli çarpışma nedeniyle otobüsün yön tabelasını devirdiği kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı. Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulans ile en yakın hastanelere kaldırdı.

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