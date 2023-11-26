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Haberler Denizli Hapis cezası alınca kaynanasını suçladı

Hapis cezası alınca kaynanasını suçladı

SEBAHATTİN ALP
Hapis cezası alınca kaynanasını suçladı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, eşi İrem Evren'i (18) 8 kurşunla öldüren Ferhat Evren (27) haksız tahrik ve takdir indirimi yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Katil koca Serhat Evren son savunmasında, "Savcılığın mütalaasını reddediyorum. Cinayetin sebebi kaynanamın bana attığı mesajlardır. Olay günü karım bana silah çekip bir başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Şimdi eşim toprak altında, çocuğum yetimhanede kaldı, ben de cezaevine düştüm. Bu işten tek karlı çıkan kaynanamdır. Üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Eşimi annesinden koruyamadım. Onu kaynanamın evine göndermeyi hiç istemedim" dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararında, cinayette tasarlama olduğu kanaatinde olmadığını ancak buna karşın haksız tahrik ve takdir indirim uygulanmaksızın 'eşe karşı öldürme' suçundan sanık Evren'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı

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