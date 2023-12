Muhtar olduğumuzdan bu yana hep aynı şeyleri söyledik. Mahallemizin, sosyalitesi, mahallemizin huzuru bizin için çok önemli. Onun için mahallemizdeki bu vatandaşımız iki yıldan bu yana kan ağlıyordu. Bize söyledi. Kamudaki yetkililerimizden tutun, kaymakamlık, ilçe sağlık müdürlüğündeki arkadaşların hepsinden Allah Razı olsun. Hepsi duyarlı davrandı. Her zaman söylüyorum önce insan, mahallemizin huzuru bizin için her şeyden önemli. Her türlü ihtiyaçları da biz karşılamaya hazırız" dedi.