Miras kavgasında karı-koca tutuklandı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldüren karı koca tutuklandı. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D.Y. (31) ile damadı Emrah Y.'nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.