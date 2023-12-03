  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Miras kavgasında karı-koca tutuklandı

Miras kavgasında karı-koca tutuklandı

SEBAHATTİN ALP
Miras kavgasında karı-koca tutuklandı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldüren karı koca tutuklandı. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D.Y. (31) ile damadı Emrah Y.'nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA