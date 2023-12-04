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Denizli'de otomobilin stepnesinde binlerce uyuşturucu hap bulundu

Denizli'de, polis ekipleri durdurdukları otomobilde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada stepnede 4 bin 980 uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan sürücü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İHA
Denizli’de otomobilin stepnesinde binlerce uyuşturucu hap bulundu

Denizli'de, bir otomobilde 4 bin 980 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği aracın bagajının alt kısmındaki stepneye tepki verince detaylı arama yapıldı. Polis, yedek lastiğe gizlenmiş 4 bin 980 uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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