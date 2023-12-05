Şampiyon develer Tavas’ta kozlarını paylaştı

Tavas Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tavas Deve güreşleri Denizli, Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Antalya'dan toplam 180 ünlü devenin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Yörük kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam eden Tavas Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde düzenlenen deve güreşleri geniş bir katılımla gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan, Tavas İlçe Kaymakamı Sayın Mutlu Köksal, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Koyun-Keçi Birliği Başkanı Kadir Özdemir, İlçe protokolü, çevre İl ve İlçelerden de yoğun katılım ile sezonun en büyük deve güreşleri gerçekleştirildi.

"BURADAKİ GAYEMİZ YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK"

Deve güreşleri için konuşan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; "Tavas'ımızda ikincisini düzenlediğimiz, geleneksel hale getirdiğimiz deve güreşlerimizi tekrar burada ev sahipliği yapmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben öncelikle katılmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Buradaki gayemiz Yörük kültürünü yaşatmak" dedi.

"GAYEMİZ GELECEK NESİLLERİMİZİ AKTARMAK"

Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerine değinen Başkan İnamlık, "Burada çocuklarımızı görüyorum, devlerin urganlarından tutmuşlar, yürütüyorlar. Gayemiz gelecek nesillerimizi aktarmak. Birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz. Ben öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Bugün köyümdeyiz Altınova'dayız. 1953 yılında Altınova da 250 tane deve varmış. Bugünün tırları bir şeyler yüklüyoruz, o zamanlarda ise 250 devemiz nakliyeler yapıyorlardı. Develer ticaret için önemli bir roldeydi. Ben tekrar bu kültürümüzü yeni neslimizi aktaralım amacıyla gayretiyle deve güreşlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde tertip etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, İzmir ve Antalya'dan gelen yaklaşık 180 tane pehlivan deve etkinlik için güreşti. 180 devenin sahiplerine katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Elimizden geldikçe misafirperverlik etmeye çalıştık. Bugün güreşecek olan develerimize ve sahiplerine başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir yarış olsun istiyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.