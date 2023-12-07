  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yaptıkları pahalıya patladı! Denizli'deki görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu

Yaptıkları pahalıya patladı! Denizli'deki görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilin bagajında tehlikeli bir şekilde seyahat eden iki genç, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri harekete geçti ve güvenliği tehlikeye atan gençlere 4 bin 583 TL cezai işlem uygulandı.

İHA
Yaptıkları pahalıya patladı! Denizli’deki görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki gencin bir otomobilin bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan gençlere 4 bin 583 TL cezai işlem uyguladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Ulus Caddesi'nde iki çocuk, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında seyahat etti. Otomobil, bagajındaki iki çocuk ile akan trafikte tehlikeye aldırmadan ilerlemeye devam ederken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

4 Aralık tarihinde meydana gelen olay ile ilgili hareket geçtiğini duyuran Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı açıklamada "Ulus Caddesinde bir aracın bagajında oturan 2 şahsın ayaklarını araçtan aşağı sarkıttığı, diğer 2 aracın ise bu olayı video kaydına aldığı tespit edilmiş, plakaları belirlenen araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 65/1-G Gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 47/1-D Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddelerinden toplam 4 bin 583 TL cezai işlem uygulandı" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA