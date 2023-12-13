2 aylık bebeğin ölümünde doktor ihmali çıktı

Denizli'de yaşayan Murat Özdemir ve Kübra Özdemir çifti, 2015 yılı Ocak ayında 2 aylık kızları Emine Su'yu, yüksek ateş nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Aile, kan ve idrar tahlili istemesinin ardından bebekten sadece kan tahlili yapıldı. Sonuçlarda olumsuz bir değere rastlanılmadığı söyleyen hastane, bebeği taburcu etti. Minik Emine'nin tekrar ateşlenmesi üzerine tekrar hastaneye götürülse de, yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin kandaki mikrop olduğunu söyleyen hastanenin, ilk başvuruda aileye değerlerin normal olduğu bilgisini verdiği öne sürüldü. Özdemir çiftinin yıllar süren dava sürecinde aldığı olumsuz yanıtların ardından sevindirici haber 8 yıl sonra geldi. Denizli İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, Sağlık Bakanlığı'nın aileye 750 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Ancak verilen tazminat miktarı düşük bulunan aile, tekrar İstinaf Mahkemesi'nin yolunu tutup, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bekliyor.