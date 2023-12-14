Denizli’de vahşet!

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, sabah saatlerinde evinde eşi tarafından boğazı kesilmiş vaziyette ölü bulundu.

EŞİ YATAĞINDA BULDU

OLAY, dün sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yatağında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay'ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.