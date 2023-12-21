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Denizli'de kar heyecanı! Çameli ilçesi beyaza büründü

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki yağışlarla beraber zemin beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçların beyaza bürünmesiyle ilçede güzel görüntüler oluştu.

İHA
Denizli’de kar heyecanı! Çameli ilçesi beyaza büründü

Denizli'nin Çameli ilçesinde akşamüzeri başlayan yoğun kar yağışı zemini beyaz örtüyle kapladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar sezonu başladı. Daha önce Denizli'nin yüksek kesimlerine düşen karın ardından, Çameli ilçesine de kar yağışı başladı. Denizli genelinde Çameli ilçesi, kar yağışının ilk etkisini hisseden ilçe olarak öne çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 ila 5 derece arasında seyrettiği ilçede, akşamüzeri saatlerinde başlayan kar yağışı, zamanla karla karışık yağmura dönüştü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürümeye devam ediyor.

Kar yağışının hayatı nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yetkililer, özellikle yola çıkacak olan araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının şiddetini artırması durumunda, ilçede alınacak tedbirler ve muhtemel etkilerle ilgili bilgilendirmeler de bekleniyor.

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