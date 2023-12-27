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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! İki bariyer arasına devrilen traktörde can verdi

Denizli'de feci kaza! İki bariyer arasına devrilen traktörde can verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün meydana gelen kazada seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak iki bariyer arasına devrildi. Traktörün sürücüsü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Denizli’de feci kaza! İki bariyer arasına devrilen traktörde can verdi

Denizli'nin Pamukkale'de ilçesinde edinilen bilgiye göre; tarlasından evine doğru seyir halinde traktörü ile ilerleyen Halil Kaygılı (47), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki bariyer arasına daldı. Kaygılı'nın ters vaziyette parçalanan traktörün altında sıkıştığını gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktörün altına sıkışan Kaygılı'ya yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Kaygılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen Kaygılı'nın yakınları, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Kullanılmaz hale gelen traktör, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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