‘Barış Harekatı olmasaydı Kıbrıs, bir Yunan adasıydı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için geldiği Denizli'ye hayran kaldı. 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı, muhteşem doğası ile herkesi kendine hayran bırakan teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Ege'nin en büyüğü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizlili gazilerle buluştu. Kahraman gazilerin 1974'te hiç de kolay olmayan bir harekata katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde, hep birlikte yürüyeceğiz. Sizlere en kalbi duygularımla şahsım ve Kıbrıs Türk halkının sevgi, selam ve hürmetlerini getirdim. Bu bizim size olan vefamızdır. Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı" ded