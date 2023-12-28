Büşra öldü sürücü kaçtı!

Denizli'de kontrol çıkan bir otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Korkunç kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde duran 16 TR 950 plakalı kamyonetin dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorseye ok gibi saplanırken, kazayı gören diğer sürücüler, 112'den yardım istedi.

SÜRÜCÜDEN HABER YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan Büşra Eryürek'in feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şoku ile araçtan inip kaçtığı zannedilen sürücünün durumu ise belirsizliğini koruyor. Otomobil ve kamyonet ise, çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.