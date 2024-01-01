Denizli'de önceki gün İzmir karayolu yönüne giden Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Berk'in arkasındaki yolcu Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethi Berk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem'in yapılan kontrolde, 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gündem, tutuklandı. Gündem'in ifadesinde, sadece bariyere çarptığını hatırladığını, motosikleti görmediğini söylediği öğrenildi. Fethi Berk'in cenazesi Kayıhan Mezarlığında; Busenur Bostancı'nın cenazesi ise Tavas ilçesi Ulukent Mahallesinde toprağa verildi.

DÜKKAN AÇACAKLARDI

Bu yıl içinde nişanlanan Busenur Bostancı (18) ile motor tamircisi Fethi Berk'in (23), feci kazadan bir gün önce kendi işini kurmak için dükkan tuttuğu ortaya çıktı. Yeni yılda tamirci dükkanı açıp evlilik için para kazanmayı planlayan Berk, emlakçıya giderek dükkan kiraladı. Nişanlı çift Busenur Bostancı (18) ile Fethi Berk'in (23), geçirdikleri kazayla evlilik hayalleri yarım kaldı.