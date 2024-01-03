18 yaşındaki yazılımcı yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ'DE 21 Aralık 2023 günü meydana gelen kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve yazılımcı arkadaşı Muhammet Yahya Batılı'ya (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücü ise 1 saat sonra yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan gençlerden Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş, kazanın 2. gününde hastanede hayatını kaybetti. Demirbaş'ın acı haberinin ardından dün de Muhammet Yahya Batılı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.