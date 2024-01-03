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Haberler Denizli En büyük tutkuları hayatına mal oldu

En büyük tutkuları hayatına mal oldu

Denizli’de görev yapan tarih öğretmeni Süleyman Çabuk, balık avı dönüşünde 12 gün önce satın aldığı motosikletiyle geçirdiği kazada öldü. Talihsiz adamın yakınları, “İki tutkusu vardı: biri motosiklet, diğeri balık tutmak” diye konuştu

SEBAHATTİN ALP
En büyük tutkuları hayatına mal oldu

Denizli'yi yasa boğan kaza, Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Çabuk (45), yılbaşı tatilinde yeni aldığı motosikletiyle balık tutmak için kamp yapmaya gitti.

HIZLA ASFALTA SAVRULDU

Tatilin sona ermesiyle birlikte akşam saatlerinde dönüş yoluna geçen Süleyman Çabuk'un motosikletine, tali yoldan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktığı iddia edilen Çağla G. idaresindeki otomobil çarptı. Tarih öğretmeni Süleyman Çabuk, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletinden asfalta savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Süleyman Çabuk'un yakın zamanda satın aldığı motosikletiyle olan fotoğrafları, yürekleri burktu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan talihsiz öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından önce Çivril Devlet Hastanesi'ne ardından ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Süleyman Çabuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Öte yandan çevresinde motosiklet ve balık tutkusuyla bilinen tarih öğretmeni Süleyman Çabuk'un hayatını kaybetmeden kısa süre önce yeni motosikletiyle çekilmiş fotoğrafları, öğrencileri ve arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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