Anneye silahlı pusu

Denizli'de yaşayan Kader Adıkatı, eşi Mehmet Ali Adıkatı'ya boşanma davası açarak, kent merkezinde oturan erkek arkadaşı ile birlikte yaşamaya başladı. Yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu iddia eden baba, üç oğluyla birlikte evi terk eden eşine tuzak hazırladı. Oğullardan birisi annesini telefonla arayarak kavgaya karıştığını, yaralandığını ve gelip kendisini almasını söyledi.

AV TÜFEĞİYLE SALDIRDILAR

Erkek arkadaşı ile taksi tutan anne, oğlunun belirttiği konuma doğru yola çıktı. Taksi, belirtilen yere gelip yol kenarında yatan Adıkatı'nı görünce yavaşladı. Taksinin yavaşlamasını fırsat bilen baba ve oğulları bir anda ortaya çıkarak av tüfekleriyle arka koltukta oturan anne Kader Adıkatı ve erkek arkadaşı Uğur Adanır'ı yaylım ateşine tuttu.

KARAKOLA SIĞINDI

Çok sayıda saçmanın isabet ettiği taksinin sürücüsü, hiç durmadan dönüş yaparak en yakında bulunan karakola sığındı. Silahlı pusuda yaralanan anne Kader Adıkatı ve erkek arkadaşı Uğur Adanır hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Mehmet Ali Adıkatı ve iki oğlu tutuklanırken; ailenin diğer oğlu Talip Adıkatı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.