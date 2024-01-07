Anne karnındaki bebeğe ‘Hayat’ tedavisi

Denizli'de hamileliğinin 22. haftasında bebeğinde kalp problemi bulunan anne, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen özel müdahale sayesinde bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Şennur Duraman, hamilelik sürecinde yaşanan normal bir kontrol sırasında bebeğinde sıvı toplanması belirtileriyle karşılaştı. Bu durum üzerine anne, detaylı bir fetal ekokardiyografi testine tabi tutuldu.

SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU

Anne karnındaki bebeğin normalde dakikada 110-160 atım olması gereken kalp hızının 290 atıma ulaştığı ve kalp yetmezliği geliştiği belirlendi. Acil bir müdahale ile bebeğin kalp ritmi normale döndürüldü, kalp yetmezliği düzeldi ve sıvı toplanması kontrol altına alındı. Bebeğin 37. haftada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, anne ve bebeği için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bu tür durumların tespitinde fetal ekokardiyografi, önemli bir araç olarak kullanıldığını ve ritim bozukluğu tespit edilen bebeklerin hızla tedavi edilmesi, kalp yetmezliği ve bebeğin kaybedilmesini önlemek açısından hayati bir öneme sahip olduğu ifade edildi.