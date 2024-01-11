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Haberler Denizli Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli'de dün sabahtan beri etkisini gösteren yoğun sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Emniyet Müdürlüğü, ilçeler arasındaki yollarda zeminin ıslak olması nedeniyle sürücüleri uyardı.

İHA
Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli'de ilçeler arasındaki yollarda dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis hayata olumsuz etkiledi. Yağışların da ardından ise yolların kayganlık olduğu belirtildi. Araç sürücüleri dörtlü sinyallerini yakarak ilerleye bildi. Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak tarihinde saat 09.00 itibaren Antalya yolu 16 km-22 km arası, Denizli-Çardak Ali Kurt (27 km) ve Çardak (46 km) ilçeleri arası, Denizli Serinhisar Yeşilova Yolu 37 km ve 57 km arası, Denizli Kale Akyar Sarıabat 51 ve 60 kilometre arasında havanın yoğun sisli olduğunu ve zeminin ıslak olduğunu açıkladı. Araç sürücülerinin yol boyunca dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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