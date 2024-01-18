Kuzenin acı sonu

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önceki gün Mehmet Tilki, babasından habersiz aldığı otomobille gezintiye çıktı. Yanında kuzeni Ali Eren Özdemir de bulunan Tilki, Bozkurt-İnceler yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayı görenler hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ali Eren Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Tilki ağır yaralandı. Tilki, Çardak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kuzeni Ali Eren Özdemir ise Sazköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.