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Haberler Denizli Otomobil ikiye bölündü: İçindeki 3 kişi yola fırladı

Otomobil ikiye bölündü: İçindeki 3 kişi yola fırladı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölünürken, içinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA
Otomobil ikiye bölündü: İçindeki 3 kişi yola fırladı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Metal yığınına dönen araçta bulunan yaralı 3 kişi, yola fırladı.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli-İzmir karayolunda seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. İki parça halinde karayoluna dağılan araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu, orta refüj ve yola saçıldı.

Kazayı görenler diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilden fırlayan üç yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma başlatılan kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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