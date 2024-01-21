Usta isim Perihan Savaş Denizlili kadınlarla buluştu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalinin onur konuğu olan Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş Denizlili kadınlarla buluştu. Savaş, "Bu kadar çok kadının çok güzel ürünler yapması ve bir belediye başkanının bu güzelliklerin arkasında olması çok önemli. Çünkü kadınlarımız çok değerli" dedi. Sevilen sanatçı Savaş, "Bu kadar çok kadının bu kadar çok güzel ürünü yapması ve bir belediye başkanının bu güzelliklerin arkasında olması çok önemli. Çünkü kadınlarımız çok değerli. Bizleri buluşturan bu güzel etkinliği düzenleyen Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir şey yapıyorsunuz" dedi.