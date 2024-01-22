Mucize kurtuluş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Metal yığınına dönen araçta bulunan yaralı 3 kişi yola fırladı. Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tofaş marka otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan direğe çarparak ikiye bölündü. Dağılan araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yola saçıldı. Kaza sonrası otomobilden fırlayan üç yaralı hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.