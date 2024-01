Denizli’de Mesleki Eğitim ve İş Birliği protokolü imzalandı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde kentteki mesleki ve teknik eğitim durumunun tartışılması; okullarla sanayiciler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Mesleki İhtisas Kurulu Başkanı -Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Necip Filiz, eğitimciler ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayideki nitelikli istihdama ve meslek liseleri ile sanayi kuruluşlarının entegrasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kasapoğlu, ''Ülkemiz sanayisi zor bir durumdan geçiyor. Özellikle daralan piyasanın etkisi ile içeride iş potansiyelimiz ve hacmimiz gün geçtikçe düşüyor. Her zaman dile getirdiğimiz gibi üretim maliyetlerimiz biz üreticileri çok zorlayan seviyelerde.'' dedi.

''MESLEKİ EĞİTİM MESELESİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN YAPISAL BİR SORUNDUR.''

Mesleki eğitim modelindeki plansızlığa dikkat çeken Kasapoğlu, ''Bu problemlerin ötesinde büyük bir yapısal problem mevcut. Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın bir tarihte bu konu ile alakalı görüşmeler gerçekleştirerek bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Konuyu sanayici ve milli eğitim cephesinden değerlendirmiş olduk. Ulusal çapta baktığımızda eğitim politikaları ile ilgili sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle meslek lisesi mezunlarının iş gücüne aktarılması konusunda bir plansızlık hakim durumda. Meslek Lisesi mezunlarının hızlı bir şekilde üretim ile buluşturulabilmesi için birtakım teşvikler ortaya konmalıdır kanaatindeyiz'' ifadelerini kullandı.

''GENÇLERİMİZİN SANAYİYE OLAN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR.''

Sanayi sektöründe istihdamın bir yıl içerisinde 66.000 kişi azaldığına, buna karşın hizmet sektöründe ise 174 bin kişi arttığına dikkat çeken Başkan Kasapoğlu ''Gençlerimizin sanayiye olan ilgisi her geçen gün azalıyor. Çalışmadan ve yapısal problemleri çözmeden her anlamda değer kazanmaya çalışmak illüzyondan başka bir şey değil. Türkiye'nin, üretim gücünü ve sanayi gücünü kaybetmemesi, üretimi her anlamda ve de her alanda yeni dünya şartlarına entegre edip uyumlu bir şekilde devam etmesi gerekmektedir.'' ifadelerini kullanarak bir perspektif çizdi.

Meslek Lisesi mezunlarına önümüzdeki süreçte yeni iş imkanları yaratmak, nitelikli istihdam konusunda sanayiciye ve üreticiye olunabilecek destekler için yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulunmak amacı ile düzenlenen toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Kasapoğlu, sözlerini noktalarken, katılımcılara ve destekçilere teşekkürlerini sundu.

"SANAYİCİ, MESLEK LİSESİ VE ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Düzenlenen toplantıda konuşan OSBÜK Mesleki İhtisas Kurulu Başkanı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Necip Filiz ise "Organize Sanayi Bölgemizde kuruluşu çok önceye dayanan, arsası OSB'de olup Özel İdare tarafından binası yapılan bir Meslek Lisemiz vardı. Daha çok tekstil üzerine yoğunlaşılıyordu. Bizlerde meslek liselerinin durumuyla ilgili bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir okuyan öğrenciye yıllık verilen katkı payı açıklamasından sonra bütün Türkiye'de olduğu gibi Organize Sanayi'deki mesleki eğitime yönelik farkındalık oluştu. Biz de bu farkındalıkla Bölge Müdürümüz Ahmet Bey ile birlikte Manisa ve Ankara başta olmak üzere birçok OSB'nin meslek liselerini inceleme fırsatı bulduk. Oralarda gördüklerimiz bizleri çok heyecanlandırdı. Bu heyecanın yansıması olarak da günümüzde DOSTEK Kolejimiz ile geldiğimiz nokta bizleri çok mutlu ediyor. Öte yandan meslek liselerimizin fiziki olarak bina ve imkanları, sınıf sayıları son derece gelişmiş olsa da laboratuvarda kullanılan malzeme ve ekipmanları temin etmek günden güne zorlaşıyor. Devletimiz imkanlarını seferber ediyor ama teknoloji değişiyor. Oraya koyulan bir makine-ekipman zaman içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Dünyada da olduğu gibi mesleki eğitimin sadece okul içerisinde değil aynı zamanda iş insanlarının işyerlerini, fabrikalarının bir köşesini de okul gibi düşünmesi gerekiyor. Sanayici, meslek lisesi ve öğrenci entegrasyonuyla, bu işbirliğinin sağlanmasıyla ülkemizin gelişimine önemli bir katkı koyulacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Oğur'un Denizli'deki meslek liseleri hakkında istatistiki bilgiler verdiği sunumu ile devam eden toplantının sonunda, Denizli Sanayi Odası, Denizli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ''Mesleki Eğitim ve İş Birliği'' Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, mesleki eğitim müfredatının sanayicilerin talepleri doğrultusunda güncellenmesine, işletmelerde öğrencilere yönelik işbaşı eğitimlerinin artırılmasına, uluslararası projelere destek verilmesine ve sektörel teknik gezilerin planlanmasına karar verildi.

İmzaların atılmasının ardından, sanayicilerin, kendi alanlarını ilgilendiren bölümlerde öğrenci yetiştirilmesi, ilgili okullara yönelik fiziki şartların artırılması kapsamında ''Hamilik'' görüşmeleri gerçekleştirildi.