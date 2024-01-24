Kobaş: Serinhisar’da yapacak çok işimiz var

CUMHUR İttifakı tarafından Denizli'nin Serinhisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen MHP'li Cemal Kobaş, ilçenin altyapı sorunlarının Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bittiğini, üst yapı sorunlarını da göreve gelince tamamlayacaklarını söyledi.

Kobaş, "Cumhur ittifakımız ile birlikte genel seçimlerinden aldığımız zaferin ardından ilçe yönetimine talip olarak yeniden zaferler kazanmak için kolları sıvadık. Yapacak daha çok işimiz, ilçemize kazandıracak daha çok eserimiz, vatandaşımıza verecek daha çok hizmetimiz var. El ele, omuz omuza vererek Serinhisar'ı vizyon ilçe haline getireceğiz. İlçemiz halkının sosyalleşmesine katkı sağlayacak projelerimiz başta olmak üzere sosyal yaşantının kalitesinin yükseltilmesine dair güzel ve büyük projelerimiz hazır" dedi.