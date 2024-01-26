Güngör: Denizlililerle birlikte destan yazacağız

AK Parti Denizli teşkilatında yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi yol haritası belirleme çalışmaları sürüyor. Seçim çalışmaları için AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Zolan'ı makamında ziyaret eden Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Başkan Zolan ile yapılan ve bundan sonra yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. "Cumhur ittifakımızla birlikte Denizlimizde AK Parti belediyeciliğini milletimizin desteğiyle devam ettireceğiz" diyen Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Osman Zolan'ın her zaman yanındayız. AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak gece gündüz soğuk sıcak demeden bahane üretmeden bir kez daha Denizlili hemşerilerimizle birlikte destan yazacağız" diye konuştu.