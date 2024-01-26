  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yoldan çıkmalı sonucu ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

İHA
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeşildere Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye büküldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA