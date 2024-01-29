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Haberler Denizli Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı

Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı

Denizli'de, tartıştığı eşinin evine gelen şahıs, çıkan kavgada öfkelendi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen şahıs, tüfekle kapıya ateş açarak olay yerinden kaçtı

İHA
Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı

Denizli'de tartıştığı eşinin kapısına dayanan şahıs, eşiyle tekrar tartıştı. Eşinin kapıyı açmamasına öfkelenen şahıs, tüfekle kapıya ateş açarak kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Y., motosikletiyle tartıştığı eşinin evine gitti. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca, yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı.

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası Süleyman Y. motosikletini de olay yerinde bırakarak kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Süleyman Y.'nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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