MHP Denizli İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler için il genelinde devam eden hazırlıklar ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıya tüm ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"HEDEFİMİZ 20'DE 20"

DENİZLİ MHP olarak Cumhur İttifakı'nın 20'de 20 hedefine ulaşması için tam kadro sahada olacaklarını açıklayan Yılmaz, "Genel Başkanımızın da ifadesiyle 'Ayırmadan, ayrıştırmadan yerelde iktidar, Türkiye'de istikrar' diyoruz" dedi. Yılmaz, "Cumhur İttifakı ve MHP'nin yerel yönetimler anlayışına baktığımızda, Türkiye'de yapılanlar yapacaklarımızın teminatıdır. Bu süreç içerisinde tüm teşkilatlarımızla, Denizli genelinde başarılı olma adına emeğimizi, yüreğimizi ve alı terimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP'nin yerel yönetim anlayışında öncelik vereceği başlıklara da değinen Başkan Yılmaz, "İnsan sevgisinin yerel yönetimlere daha sağlıklı aktarılmasına önem vereceğiz. En önemli konulardan birisi olarak iklim değişikliği konusunda önlemler alınması ana başlıklarımızdan birisi olacak" ifadelerini kullandı.