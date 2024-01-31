Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Eroğlu, Başkan Zolan'ın icraat ve çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ağırladı.

ÖNEMLİ PROJELER

Ziyarete, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Osman Zolan, Eroğlu'nun Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevi sırasında Denizli'ye kazandırılan pek çok önemli projede büyük katkısı olduğunu ifade ederek, kente verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

'HALKIN SEVGİLİSİ'

EROĞLU, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın icraat ve çalışmaları ile Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, "Başkanım sizi seviyoruz. Çok başarılı bir başkansınız. Türkiye'ye örnek bir Büyükşehir Belediye Başkanısınız, çalışkan, yiğit, vizyon sahibi, büyük düşünen, halkın sevgilisi" dedi.