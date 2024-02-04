Denizli’deki baskında suçüstü yakalandılar: Toplam 704 bin TL ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Kanatlı hayvanları sevenler ve sergileyenler derneği ismi altında horoz dövüşü yaptırıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Baskında; hayvan sahibi olduğu tespit edilen 13 kişiye 93 bin 800 lira, kumar oynayan 95 kişiye ise toplamda 610 bin 375 bin lira olmak üzere toplam 704 bin 183 lira idari para cezası kesildi.

Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis, kumar ve hayvanlara işkence niteliğindeki hayvan dövüştürme organizasyonlarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde, M.A. ve A.D isimli şahıslara ait Kanatlı hayvanları sevenler ve sergileyenler derneğinde horuz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Pamukkale ilçe Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kom ve JASAT ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

TOPLAM 704 BİN TL CEZA

Yapılan operasyonda, dernek içerisinde 13 horozun dövüştürüldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun 14/A maddesine aykırı davranıştan 13 hayvan sahibine toplamda 93 bin 808 TL, kumar oynayan diğer 95 kişiye ise toplamda 610 bin 375 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Söz konusu 13 horoz, Jandarma çevre koruma timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi. M.A. ve A.D isimli şüpheliler hakkında ise 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan gözaltına alınarak adli tahkikat başlandı.