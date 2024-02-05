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Haberler Denizli Cinsel ilişki vadedip biber gazıyla gasp ettiler

Cinsel ilişki vadedip biber gazıyla gasp ettiler

Denizli'de 4 ayrı gasp olayının sır perdesi aralandı. Sosyal medyadan tanışıp cinsel ilişki vadettikleri kişileri biber gazı kullanarak gasp eden 2 şüpheli yakalandı. “Gece vakti birden fazla kişi ile silahlı yağma” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Cinsel ilişki vadedip biber gazıyla gasp ettiler

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Denizli'de farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı gasp olayıyla ilgili olarak mağdurların şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, mağdurlarla internet sitesi üzerinden tanışan şüphelilerin cinsel ilişki vaadiyle buluşmaya geldikleri esnada şüpheli 2 kişinin mağdurların gözlerine biber gazı sıkmasıyla 4 adet cep telefonu ve toplam 90 bin TL'lerini gasp ettikleri belirlendi.

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A. (24) ve Z.A. (17) suç aletleri ve suça konu eşyalar ile birlikte yakalandı. "Gece vakti birden fazla kişi ile silahlı yağma" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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