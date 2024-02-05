AK Parti Denizli İl Teşkilatı 31 Mart 2024 seçimleri için 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Fuat Köktaş, Sırrı Süreyya Sadi Bilgiç ve Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve partililer katıldı. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, tüm ilçelerden en güçlü adayları çıkarttıklarına inandıklarını söyledi. Teşkilatının tüm kademeleriyle gece gündüz çalışacaklarına söz verdiğini ifade eden Başkan Güngör, "Denizli sevdadır, Denizli'ye hizmetkar olmak güzel bir nasiptir. Bu da herkese nasip olmaz. Denizli teşkilatı olarak, bizim tüm ilçelerini cumhur ittifakı olarak kazanma gibi hedefimiz var" diye konuştu.