Denizlili itfaiyeci: Enkazda ağladım

6 Şubat depremlerinde bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, yaşadıklarını ilk kez anlattı. 39 kişiyi enkazdan sağ kurtardıklarını ancak kurtardıkları bir çocuğu rahatsızlığı nedeniyle kaybettiklerini anlatan itfaiyeci, "Tüm çabalarımıza rağmen döndüremedik. Personelim beni görmesin diye enkazın içerisine girerek ağladım" dedi. Merkez Müdahale Amiri Veli Batmaz yıkımın bu kadar kuvvetli olduğunu hiç tahmin etmediklerini söyledi. Batmaz, "15 yaşlarında bir çocuğu kurtarmak için enkazda çalışmalara başladık. Gece 04.00 sıralarında başladığımız çalışmaların sonucunda saat 11.00 dolaylarında çocuğa ulaştık. Çocuğu çıkarttıktan 10 dakika sonra Crush sendromu nedeniyle kaybettik. Tüm çabalarımıza rağmen döndüremedik. Personelim beni görmesin diye enkazın içerisine girerek ağladım" şeklinde konuştu.

'YIKIM ÇOK BÜYÜKTÜ'

Deprem haberini aldıktan kısa süre sonra yola çıktıklarını ifade eden Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ağar ise "Rönesans Rezidans'ta çalıştım. Birçok hayatını kaybetmiş vatandaşımızı çıkardık. Bir erkek bir kadın iki kardeşi çıkarttık. Ağabey ve kardeşi orada birbirlerini tanıyamadılar. Bir süre sonra kadının "Ağabeyim" diye tepki vermesiyle birbirlerini tanıyıp sarıldılar. Olayın vahameti bu kadar büyüktü" dedi.