Çin kestanesi tehlikesi: Buldan kestanesi coğrafi işaret belgesiyle korunacak

Çin kestanesinin pazarlarda Denizli'ye özgü Buldan kestanesi olarak satılmasının önüne geçmek için üreticilere coğrafi işaret belgesi verildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen yöreye özgü kestane, bir süre önce "Buldan kestanesi" coğrafi işaret ile tescillenmişti. Tat, aramo ve şeker oranı bakımıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden farklılık gösteren Buldan kestanesinin adı farklı kestanelerde de kullanılmaya başlandı. Çin kestanesi olarak adlandırılan kestanelerin pazarlarda Buldan kestanesi olarak satılması üzerine harekete geçen Buldan Ziraat Odası, alınan coğrafi işaret belgesiyle yalanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Ziraat Odası tarafından hazırlanan coğrafi işaret belgesi, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kestane üreticisi olduğu belirlenen çiftçilere düzenlenen törenle verildi.

"BÖLGE ÇİFTÇİMİZDE ZARAR GÖRÜYORDU"

Buldan pazarında, birçok kestane satıcısında değişik bölgelerde ve Çin'den gelen kestaneye rastladıklarını dile getiren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve kestanemizin değerini daha da artırmak için ÇKS kayıtlarında kestane üreticisi olduğunu belirlediğimiz üreticilerimize belgelerini takdim ettik. Yaklaşık iki yıl önce Buldan Ziraat Odası olarak kazandırdığımız Coğrafi İşaret belgeli kestanemizin ünü, tadı, aroması, rengi diğer bölgelerde yetiştirilen kestaneden farklıdır. Pek çok yerde satıcılar diğer bölgelerde yetişen ve hiçbir şekilde Buldan kestanesinin özelliklerini taşımayan kestaneyi Buldan kestanesi olarak satış yaptıklarını ve vatandaşı aldattıklarını duyuyoruz. Bu durumdan bölge çiftçimizde zarar görüyordu. Artık toptan veya parakende satışlarınızda bu belgeyle ürününüzün Buldan kestanesi olduğunu belgeleyebileceksiniz" dedi.

Düzenlenen törende kestane üreticileri de, ürünlerine ve kendilerine verilen önemden dolayı emeği geçen Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Buldan Ziraat Odası Başkanına teşekkür ederek, "Kestanemizi artık daha güvenle satabileceğiz. Çin kestanesinin Buldan kestanesi adı altında satılmasının böylelikle önüne geçebileceğiz. Kendilerinden Allah razı olsun" diye konuştular.