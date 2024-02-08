Kazada ölen Denizlili Astsubay askeri törenle uğurlandı

Marmaris Sarıana Türbesi Otogar yolu Mustafa Münir Elgin Bulvarında 6 Şubat tarihinde meydana gelen trafik kazasında; Denizlili Astsubay Mustafa Oğuz Utlu (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mustafa Oğuz Utlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Utlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli Astsubay Mustafa Oğuz Utlu'nun cenazesi, bugün baba ocağı Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesine getirildi. Astsubay Utlu'nun cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Astsubay Utlu için düzenlenen cenaze törenine Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe protokolü, askeri erken ve ailenin yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.