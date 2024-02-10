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Haberler Denizli Denizli'de pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

Denizli'de pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine birçok kaçak göçmenin giriş yapıldığını tespit eden JASAT ekipleri operasyon başlattı. İki ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda yakalanan 2’si yabancı uyruklu 13 organizatör 5’i tutuklandı.

İHA
Denizli’de pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde bulunan bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu şahsın yasadışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri kaçak göçmenlerin yurda giriş ve kente girişini sağlayan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Denizli ve Muğla'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 13 organizatör kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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