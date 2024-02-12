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Haberler Denizli Gözaltındaki göçmen kadın doğum yaptı

Gözaltındaki göçmen kadın doğum yaptı

SEBAHATTİN ALP
Gözaltındaki göçmen kadın doğum yaptı
Denizli Pamukkale'de gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonunda yakalan 13 göçmenden 5'i tutuklanırken, gözaltında doğum sancısı tutan Kamerunlu 34 yaşındaki Blandene N.L, kaldırıldığı hastanede kız bebek doğurdu. Meva Ela adı verilen bebek için jandarma bebek takımı hediye etti. Eş zamanlı düzenlenen düzensiz göçmen operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı. Hırsızlık olayına karışan ve gözaltına alındıktan sonra doğum sancılarının tutması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamerunlu Blandene N.L. doğum yaptı. Jandarma, kadını burada yalnız bırakmadı.
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