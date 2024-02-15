Fırından aldığı ekmeğin içinden çıktı! Görünce inanamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fırından aldığı ekmekten plastik malzeme çıktığını iddia eden tüketici şikayetçi oldu.

Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., önceki gün akşam evine giderken fırından ekmek aldı. Sofrada böldüğü ekmeklerden bir tanesinin içerisinden yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde plastik parça çıktığı iddia eden E.Ç., Alo 174 Gıda Hattı'nı ayarak şikayetçi oldu.

E.Ç.'nin yaptığı ihbarı değerlendiren gıda denetim biriminin, ekmeğin alındığı işletme bilgilerini alarak denetleme yapılması için işlem başlattığı öğrenildi.