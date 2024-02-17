KAZA OLDUĞUNA İNANMADILAR

DENİZLİ Acıpayam'a bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Şahin Demirten, 16 Eylül 2023 tarihinde evine 500 metre kala motosikletle trafik kazası geçirdi. Kazayı ise Demirten'in komşuları 112'ye ihbar etti.

Öldürülen Şahin Demirten

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Demirten'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaza yaptığını değerlendirince cenaze ertesi gün toprağa verildi.

Ancak talihsiz adamın çocukları Ceyhun Demirten ve Ceylan Kaçar, babalarının kazada öldüğüne inanmadı.

Gökhol ailesinin evlerine taziyeye geldiğini anlatan Ceyhun Demirten, "Dedektif gibi haftalarca topladığımız her delili fotoğrafladık. Ama sonunda katilleri yakalattık" dedi.

AYLARCA DELİL TOPLADILAR

BABALARININ bugüne kadar hiç kaza yapmaması, olay yerinde bulunan kırık sopa parçaları ile bölgedeki kan izlerinden kuşkulanan iki kardeş, olayın peşini bırakmadı. Dedektif gibi iz süren kardeşlerin başvurusuyla dosyayı tekrar açan jandarma, Demirten'in komşu aile tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü tespit etti.

Katil Cihan Gökhol

Talihsiz adamı katledip, motosiklet ve cesedi sürükleyerek cinayete kaza süsü veren Cihan Gökhol tutuklandı. 3 aile üyesi ise adli kontrol ile serbest kaldı.

DEDEKTİF ÇOCUKLAR HER DETAYI ARAŞTIRDI

Ceylan Kaçar Demirten, "Daha önce bu şahıslar babamın önünü kesip para istemişlerdi. Bana 'Siz Denizli'ye gidiyorsunuz. Sonra bana musallat olurlar. Ben başımdan savıyorum' demişti. Çok uğraş verdik. Her detayı araştırdık. Sonuçta babamın kanı yerde kalmadı" dedi.

SONUNDA İTİRAF ETTİ

Demirten'in komşuları Hasan, eşi Makbule, oğlu Cihan ve kızı Serap Gökhol gözaltına alındı. İfadesinde madde bağımlısı olduğu için Demirten'in yolunu kesip para istediğini anlatan Cihan Gökhol, komşusunu öldürdüğünü ailesinin de olaya cinayet süsü verilmesine yardım ettiğini itiraf etti.

Cinayete kaza süsü vermek isteyen komşuların, motosikleti 50 metre sürükledikleri, Şahin Demirten'i ise taşların üzerine yüzüstü yatırdıkları anlaşıldı.