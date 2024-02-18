‘Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz’

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozkurt'u ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaştı. Merkezde esnaf ve pazar yerini de ziyaret eden Başkan Zolan'a 'Bozkurt'umuz ister, biz yaparız' dedi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Başkan Zolan, "Biz bugüne kadar Bozkurt'ta, Denizli'mizde ve tüm ilçelerimizde birçok hizmetler yaptık. Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bozkurt'umuz ister, biz yaparız . Birçok güzel işlerin altına birlikte imza attık. Yapılamaz, çözülemez denilen birçok işleri yaptık" dedi.