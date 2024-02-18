Fotoğraftaki çocuk 20 yıl sonra katili oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan Gökhol (22), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ailenin kuşkularından yola çıkan JASAT dedektifleri, Demirten'in komşusu olan aile tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve olaya kaza süsü verildiğini belirledi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Cihan Gökhol ile ailesi şüpheli olarak adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 20 yıl önce çekilen fotoğrafta Şahin Demirten'in katili Cihan Gökhol ile annesinin de aynı karede yer aldığı görüldü.

YÜREK BURKAN ANI

Cihan Gökhol, 'Tasarlayarak kasten adam öldürme', baba Hasan Gökhol ve anne Makbule Gökhol ile 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Cihan Gökhol'un tutuklu yargılanmasına karar verildi. Araları bozulmadan önce sıkça görüşen iki komşudan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girdiği olayın ardından ortaya çıkan fotoğraf yürekleri burktu.

Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in yaklaşık 20 yıl önce evinde çekildiği fotoğrafta, Şahin Demirten, kucağındaki torunu ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan Gökhol ile annesi de karede yer aldı. Cihan Gökhol'un geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle bozulan ilişkilerin cinayetle noktalanması, Demirten'in ailesini büyük hayal kırıklığına uğrattı.